Groninger Museum ontvangt 200.000ste bezoeker van het jaar

Volgens het Groninger Museum was het de 73-jarige Carla Beke uit Oosterbeek die als 200.000ste een bezoek bracht aan het museum. Ze werd bij binnenkomst verrast door directeur Andreas Blühm met een prachtige bos bloemen en het boek over De Ploeg. Carla Beke bezoekt het museum zo’n drie tot vier keer per jaar, liet ze weten.



Laatste week



Liefhebbers van De Ploeg moeten zich haasten naar het Groninger Museum: de tentoonstelling Avant-Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 is zondag 4 november voor het laatst te zien. De tentoonstelling trok sinds de opening eind mei al ruim 100.000 bezoekers. Het museum maakt zich inmiddels op voor de komst van de spectaculaire glaskunst van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly. Deze grote expositie opent op 8 december.