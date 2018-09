Groninger Forum: 'interieur wordt pas écht spectaculair', aldus directeur Dirk Nijdam

Het Groninger Forum is een zeer opmerkelijk gebouw, maar het interieur wordt pas écht spectaculair. ‘Laatst stond er iemand op de derde verdieping met z’n neus tegen het raam. Hij zei: ‘wauw!’, en meer niet. Dat vat het goed samen. En toen was hij nog niet eens op de tiende verdieping geweest: hoe hoger je komt, hoe spectaculairder.’ Dat zegt Dirk Nijdam, directeur van het Groninger Forum, in een interview met de website economie.groningen.nl, een website met tal van economische feiten en verhalen over Groningen