Wolken boven Groninger Forum

Wolken zorgen vandaag eindelijk voor wat verkoeling in Groningen. Op deze foto trekken ze samen boven het Groninger Forum, waarvan één zijwand inmiddels volledig zichtbaar is geworden. Wie aan de voet van het gebouw staat zal zien dat het een imposant gebouw is, of je het nu

mooi vindt of niet. Eigenlijk niet te vergelijken met enig ander groot gebouw in Europa of elders in de wereld.

De kleur van de Duitse marmeren bekleding lijkt overigens wat donkerder en grauwer uit te vallen dan op de artist impressies was aangegeven. In mei volgend jaar kan iedereen zelf een definitief oordeel vallen over het gebouw, want dan moet het klaar zijn.