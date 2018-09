Groninger Forum: het dak ligt er op!

Op deze foto van Erwin Kloen voor de nieuwsbrief GroningenVernieuwt.nl is voor het eerst het dak te zien van het Groninger Forum. In de toekomst zullen ongetwijfeld honderdduizenden mensen er gaan genieten van het uitzicht op Groningen.

Het betreft een dakbedekking van natuursteen. In de toekomst kan men er genieten van een fantastisch uitzicht, en alleen al om bovenop het dak te gaan staan is mogelijk al een aanleiding om straks naar het Groninger Forum te gaan.

Schuttingen weg

Aannemer BAM is al behoorlijk ver gevorderd met het verwijderen van de schuttingen rond het Groninger Forum en gaat de komende periode ook verder met het verwijderen van de gevelsteigers. Inmiddels is een groot deel van het gebouw in het zicht gekomen.

Sinds gisteren en is de aannemer actief met de glazenwasinstallatie op het dak. En binnen in het gebouw werkt de aannemer verder aan de binnenwanden en de installaties.

Bron, foto’s en meer informatie: www.groningenvernieuwt.nl