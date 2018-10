Groninger burgemeesters ondertekenen Regenboogconvenant tegen discriminatie LHBTI’ers

Komende donderdag (11 oktober) organiseren de provincie Groningen en COC Groningen-Drenthe, in samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen, het Regenboogsymposium. Een belangrijk onderdeel van het programma is de ondertekening van het 'Regenboorgconvenant' door de burgemeesters van alle Groninger gemeenten.

Het doel van het Regenboogconvenant is de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie.



De ondertekening van dit convenant maakt onderdeel uit van een interactief programma, met onder meer een informatiemarkt, workshops en een borrel.



Het Regenboogsymposium start om 14.00 uur in de Statenzaal van het provinciehuis in Groningen.