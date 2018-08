Groninger Archieven organiseert opnieuw scriptieprijs

De Groninger Archieven en het Centrum voor de Groninger Taal en Cultuur reiken de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis dit jaar voor de derde keer uit. De organisaties willen met de prijs het (archief)onderzoek naar de Groninger Geschiedenis stimuleren.



“Levert jouw scriptie een bijdrage aan de kennis van de Groninger Geschiedenis? Heb je een historisch onderwerp op een aantrekkelijke manier benaderd of uitgewerkt? Maak je gebruik van verantwoorde, originele en aansprekende archiefbronnen? Is jouw scriptie begrijpelijk, ook zonder veel voorkennis? Dan komt jouw scriptie in aanmerking voor de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis”, zo meldt de organisatie.



De genomineerden voor de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis houden op de Dag van de Groninger Geschiedenis een korte presentatie. Zo kan het aanwezige publiek een stem uitbrengen voor de publieksprijs. Aan het eind van de dag worden zowel de publieksprijs als de juryprijs uitgereikt.



De jury van de scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2018 bestaat uit: Douwe van der Bijl (bibliothecaris Groninger Forum), Jona van Keulen (hoofd Publieksactiviteiten Groninger Archieven), Pieter Sijpersma (oud-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden) en Jan Willem Veluwenkamp (historicus).



Deelname staat open voor iedereen die een bachelor- of masterscriptie met een voldoende heeft afgerond aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs in Nederland.



