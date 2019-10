Groningen wil betaald parkeren invoeren in gehele Indische Buurt

Donderdag 17 oktober is er een inloopbijeenkomst over betaald parkeren in gehele Indische Buurt. Dat meldt de gemeente Groningen in een van haar digitale nieuwsbrieven.

Juli dit jaar heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de parkeerproblemen in de Indische Buurt. Dit omdat de parkeerdruk in deze buurt de laatste tijd behoorlijk is toegenomen. Niet alleen het parkeerprobleem, maar ook andere punten kwamen aan bod. De gemeente heeft veel reacties gekregen.



Naar aanleiding van al deze reacties stelt de gemeente voor om ook in het gedeelte van de Indische Buurt waar nu nog vrij geparkeerd kan worden, betaald parkeren in te voeren. Op het moment dat er ergens betaald parkeren geldt, kiezen veel bezoekers die niet willen betalen voor parkeren ervoor om de auto elders neer te zetten. Hierdoor komt er in het gebied met betaald parkeren veel ruimte vrij op straat, waardoor bewoners weer voldoende parkeerplek hebben. Ook rijden er minder automobilisten rond die op zoek zijn naar een parkeerplek, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.



De gemeente en het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) willen graag met bewoners in gesprek blijven en organiseren daarom weer een inloopavond waar je kunt reageren op het voorstel om betaald parkeren in te voeren.

Deze inloopavond is op donderdag 17 oktober in het Floreshuis aan het Floresplein 19D tussen 19.30 en 21.00 uur.