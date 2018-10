Groningen presenteert routekaart naar CO2-neutrale gemeente in 2035

De gemeente Groningen heeft woensdag samen met ruim vijftig bedrijven en organisaties uit de stad de ‘Routekaart 2035’ gepresenteerd. Hierin zijn gezamenlijk opgestelde plannen opgenomen die ertoe moeten leiden dat de Groningse energievoorziening in 2035 volledig CO2-neutraal is.

“Heel Nederland staat voor een grote opgave als het om duurzame energie gaat. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om juist hier in Groningen te laten zien dat we deze energietransitie willen maken. Laten we elkaar daarin scherp houden en concrete deals sluiten”, zo zei wethouder Duurzaamheid tijdens de presentatie van de routekaart.

Met de ambitie om in 2035 een CO 2 -neutrale gemeente te zijn loopt Groningen voorop in Nederland. Gijsbertsen: “De aardgaswinning wordt afgebouwd en dat vraagt om nieuwe initiatieven die kansen bieden voor de economie en werkgelegenheid in onze regio’. De overschakeling op zon, wind, aardwarmte, biomassa en waterstof is een grote uitdaging, en vraagt inzet van industrie, bedrijfsleven en bewoners.”

Daarbij is volgens de samenwerkende partijen de samenwerking met wijkbewoners, netbeheerders en woningcorporaties cruciaal. Daarnaast is het volgens hen van belang dat ook mensen met een kleine beurs mee kunnen doen, zonder dat ze dikke investeringen moeten doen.