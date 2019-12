Groningen krijgt eerste Hondenspeeltuin

De gemeente Groningen heeft in overleg met de Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) vanaf het voorjaar 2020 een geschikte locatie gevonden in het Stadspark voor de eerste hondenspeeltuin in de gemeente Groningen.

Daarnaast mogen de honden van oktober tot en met maart ook in het weekend loslopen in de ‘seizoensgebonden losloopgebieden’, dit zijn gebieden waar de hond niet aangelijnd hoeft te worden.

Dankzij de centrale ligging, lange loslooproutes en de mooie groene omgeving is Stadspark een aantrekkelijk en populair park voor hondenbezitters. Door de toenemende behoefte van de hondenbezitters, heeft het college ingestemd met de komst van een hondenspeeltuin in het Stadspark. Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Ook wordt weekendopenstelling van de seizoensgebonden losloopgebieden (Westpark, Kardinge en Ruskenveen) mogelijk gemaakt. Het gaat om recreatiegebieden waar de hond niet aangelijnd hoeft te zijn in de winter.

Speelelementen



De hondenspeeltuin zal grenzen aan de drukbezochte loslooproute door de hondeneigenaren en hun honden. De hondenspeeltuin zal voorzien zijn van een aantal speelelementen en -toestellen waaraan honden veel plezier kunnen beleven. Zoals in de rest van de gemeente geldt ook in de hondenspeeltuin de opruimplicht voor hondenpoep. De verwachting is dat de hondenspeeltuin in het Stadspark in het voorjaar van 2020 open zal gaan.