Groningen komt met verhuurvergunning in strijd tegen huisjesmelkers

Wie in Groningen een appartement of kamer wil verhuren aan studenten, heeft daar vanaf 1 januari 2019 per adres een vergunning voor nodig. Op die manier wil het gemeentebestuur wanpraktijken voor kamerverhuurders en bemiddelingsbureau’s tegengaan.

In Groningen is al langere tijd ophef over wanpraktijken door huurbazen en kamerbemiddelingsbureau’s, Vooral stadsblog Sikkom heeft veel bericht over zaken als intimidatie van ontevreden huurders en het onterecht in rekening brengen van bemiddelingskosten.

Om deze praktijken een halt toe te roepen wil Groningen als eerste gemeente in Nederland een verhuurvergunning opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"De vergunningplicht betekent dat wie zich gedraagt als 'slecht verhuurder' of als 'slecht bemiddelaar', zijn vergunning in het uiterste geval kan kwijtraken en niet meer mag verhuren of optreden als bemiddelaar", zo legt wethouder Roeland van der Schaaf uit.

"Het gedrag van een beperkte groep verhuurders is onacceptabel, ze zorgen voor een negatief beeld over alle verhuurders", aldus de wethouder.

Studenten die door intrekking van een vergunning op straat komen te staan, kunnen volgens Van der Schaaf rekenen op steun van de gemeente: "Die helpen we bij het vinden van een nieuwe plek."