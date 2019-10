Groningen herdenkt op 10 november de Kristallnacht - Lezing en stille tocht naar Synagoge

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 10 november in Synagoge Groningen houdt rabbijn Awraham Soetendorp de Kristallnacht Herdenkingslezing en zijn er optredens met muziek en gedichten. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een stille tocht door de Groninger binnenstad.

De Kristallnacht (of Rijkspogromnacht) is de benaming voor de nacht van 9 op 10 november 1938 waarin nationaalsocialisten in Duitsland Joden en hun bezittingen aanvielen. Joden werden mishandeld of vermoord. Winkels, bedrijven en synagogen van Joden werden vernield of in brand gestoken. Het was het startsein van de Jodenvervolging (Sjoa of Holocaust) door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.



Het Comité Kristallnachtherdenking Groningen organiseert dit jaar evenals in vorige jaren activiteiten onder het motto Kristallnacht nooit meer, voor niemand. Daarbij wordt een verbinding gelegd tussen de antisemitische gebeurtenissen van destijds in Duitsland en antisemitisme, uitsluiting en discriminatie in onze tijd.

Herdenkingsprogramma 10 november



Centraal in het herdenkingsprogramma staat de Kristallnachtherdenking op zondag 10 november. Om 14.00 uur is iedereen welkom om op het overdekte Waagplein om deel te nemen aan de stille tocht naar de synagoge aan de Folkingestraat.



In de synagoge spreekt rabbijn Awraham Soetendorp de jaarlijkse Kristallnacht Herdenkingslezing uit. Soetendorp is actief betrokken bij een groot aantal nationale en internationale maatschappelijke organisaties.

Rondom de lezing van Soetendorp staan tijdens deze bijeenkomst diverse optredens gepland.

Het Groningse koor De Volksstem zingt liederen, waaronder een lied over de in Groningen geboren goochelaar Ben Ali Libi. De tekst van het lied is gebaseerd op het aangrijpende gedicht van Willem Wilmink.

Stadsdichter Renée Luth draagt een nieuw gedicht voor dat zij maakte naar aanleiding van de herdenking. Tevens dragen leerlingen van het H.N. Werkmancollege eigen gedichten voor die zij maakten voor het project ‘Herdenken’ op hun school, i.s.m. GRID Grafisch Museum Groningen en voormalig stadsdichter Kasper Peters.

(Foto boven: oud-burgemeester Wallage houdt een lezing tijdens een eerdere herdenking)



Het complete programmaoverzicht is te downloaden op:



www.synagogegroningen.nl

www.kristallnachtherdenking.nl