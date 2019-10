Groenere tuinen zorgen voor verkoeling tijdens hete Groningse zomermaanden

Een temperatuurdaling tijdens de hete zomers in Stad is simpelweg te bereiken door achtertuinen groener in te richten, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Inwoners van de stad Groningen hebben het overgrote deel van hun tuin betegeld. Slechts 20 procent bestaat uit groen.

Van de zes grootste steden van Nederland scoort Amsterdam het laagst. In de hoofdstad bestaat 11 procent van de tuinen uit vegetatie. Rotterdammers bekleden hun tuinen met het meeste groen van de grote steden (33 procent). Wassenaar is de groenste gemeente van Nederland: 70 procent van de tuinen is hier bedekt met planten.



Meer vegetatie in de achtertuin zorgt voor de nodige verkoeling in de hete zomermaanden, betogen onderzoekers van Deloitte. Cijfers wijzen uit dat steden gemiddeld zo’n 3 tot 8 graden warmer zijn ten opzichte van de rest van het land.



Dat komt mede omdat stenen warmte vasthouden. Als stedelingen hun stukje grond achter het huis groener inrichten, daalt de gemiddelde temperatuur.



Overigens zijn de verschillen binnen de stad Groningen groot. Vooral tuinen binnen de stadsgrachten scoren slecht: daar bestaat niet meer dan 10 procent uit groen. Gebieden aan de rand van de gemeente Groningen – zoals Harkstede, Middelbert en Koningslaagte – krikken de gemiddelde hoeveelheid groen in Stad behoorlijk op.



Wil jij weten hoe groen de tuinen in jouw buurt zijn? Klik hier.