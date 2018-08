Nieuwe literaire talkshow 'Onder de vulkaan' in Grand Theatre

Vanaf zondag 23 september is Groningen een nieuwe maandelijkse talkshow rijker. In Onder de vulkaan in het Grand Theatre ontvangen Roos Custers en Coen Peppelenbos maandelijks een schrijver, een wetenschapper en een kunstenaar.

Het thema van de eerste Onder de vulkaan is wereldreizigers.

Vamba Sherif is een Liberiaans-Nederlandse schrijver en een van de samenstellers van de bundel Zwart. Hoe wordt in de Nederlandse literatuur naar de Afrikaanse stem geluisterd?

Historica dr. Barbara Henkes weet alles over vormen van in- en uitsluiting. En wat is dat nou helemaal: een nationale identiteit? Waar in Groningen vinden we de erfenissen van de koloniale wereldreizigers?

Kunstenaar Joost Conijn vloog met een zelfgebouwd vliegtuig van Nederland naar Kenia. Op welke grenzen stuitte hij?

Voor de muzikale omlijsting zorgt de vermaarde chansonnier Ludo de Waard die zich liet inspireren door een dakloze Hongaarse accordeonist.

Waar: Grand Theatre, Grote Markt 35, 9711 LV Groningen

Wanneer: 23 september, 15.00 uur.

Prijs: € 8,50 (CJP/Student € 6,50)

Presentatie: Roos Custers en Coen Peppelenbos

Productie Pauline Durlacher/Stichting Square Web