Glazen balustrades op dak Groninger Forum

Want vanaf dit op één na hoogste punt in Groningen heeft iedereen straks een schitterend uitzicht op Stad en Ommeland. Dat uitzicht zal niet worden bedorven door balustrades, want die zijn gemaakt van glas.

Stand van zaken

Momenteel is de aannemer bezig met het verwijderen van de bovenste stellages rond het gebouw. Aannemer BAM begint bij het Groninger Forum met het verwijderen van de steiger van de ‘krans’ op de bovenste verdiepingen, waarna de krans zelf wordt gedemonteerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken. De aannemer begint aan de Schoolstraatzijde van het gebouw. Als de krans (gedeeltelijk) weg is moeten nog natuursteenplaten worden geplaatst op de plekken waar de gevelsteiger was bevestigd.

Binnenkant

In het gebouw zelf voert de aannemer per afdeling verschillende werkzaamheden uit. In grote lijnen worden de binnenwanden geplaatst, kozijnen/ deuren gemonteerd, wanden gestukadoord, installaties en roltrappen afgemonteerd, gestart met de eerste plafonds, etc. De aannemer werkt in het auditorium en de bioscopen aan de zware geluidsisolerende wanden en plafonds.