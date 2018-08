Gemeente legt bouw studentenwoningen op Suikerterrein stil

Volgens RTV Noord is er geen geldig bouwveiligheidsplan en heeft de gemeente, die zelf betrokken is bij het project, daarom een bouwstop opgelegd.



Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er met spoed aan een toereikend veiligheidsplan gewerkt en zal de bouw snel weer hervat kunnen worden. "We verwachten geen grote vertraging", zo zegt hij tegen RTV Noord.



Haast

Dat de vergunningen nog niet in orde waren, heeft volgens de gemeente te maken met de haast die achter het project zit. De gemeente wil samen met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool zo snel mogelijk woonruimte realiseren voor het groeiende aantal buitenlandse studenten in de stad. De 249 containerwoningen op het Suikerterrein spelen hierin een belangrijke rol.



Ontwikkeling

De ontwikkeling van de woonunits op het Suikerterrein is in handen van STOH BV, een samenwerking tussen verschillende bedrijven, waaronder De Unie Architecten en ontwikkelaar Rizoem.



Voor de ontwikkeling van de tijdelijke woonunits ontvangt STOH BV een bijdrage van 600.000 euro uit het gemeentelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.