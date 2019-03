De Boomfeestdag die woensdag gepland stond op de Kinderboerderij in het Stadspark in Groningen gaat vanwege de harde wind niet door.

Dat meldt de gemeente.



Het is woensdag in het hele land Boomfeestdag, waarbij basisschoolkinderen gezamenlijk een boom planten.



Of er wanneer er een vervangende datum volgt, is nog niet bekend