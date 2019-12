Feestelijke oplevering seniorenappartementen Lewenborg

Lefier heeft 32 nul-op-de-meter appartementen voor 55-plussers gebouwd aan de Kajuit in Groningen. Het gebouw, genaamd Atlantis, is nu klaar en een deel van de appartementen is inmiddels bewoond. Dit zijn de eerste aardbevingsbestendige nieuwbouwappartementen in de stad Groningen. Op 12 december vindt de feestelijke oplevering plaats.

Doorstroming



Doordat de wijk vergrijst is er behoefte aan woningen voor 55-plussers. Met deze appartementen biedt Lefier de mogelijkheid om binnen de wijk Lewenborg door te stromen naar een levensloopbestendig appartement. Daarmee komen er weer woningen vrij voor gezinnen.



Ontwerp



Het gebouw grenst aan het LeRoy-gebied. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de groene omgeving, door bijvoorbeeld een glazen pui in het midden met doorkijk naar het achterliggende groen. Het terrein rond het gebouw wordt nog heringericht met groen, zodat er een mooie overgang van de bebouwing naar het LeRoy-gebied ontstaat.



In voor komend jaar staan nieuwe projecten in de stad Groningen op stapel: vernieuwing van de studentenflat aan de Esdoornlaan en renovatie van 246 eengezinswoningen in Paddepoel. Een investering van in totaal ruim 50 miljoen euro.