Expo ‘Made in Stad’ over vermaarde Groningse stoelenfabrikant

Jacobus Abraham Huizinga (1861-1937) richtte in 1889 in Groningen meubelfabriek 'Nederland' op in de stad Groningen. Meubelfabriek 'Nederland' maakte stoelen van de allerbeste kwaliteit. Stoelen voor in de keuken, in de aula van de universiteit, in de woonkamer, in de slaapkamer en in de studeerkamer. Stoelen voor burgemeester en wethouders en voor leden van Provinciale Staten. Door de snelle groei van de stad Groningen, was de vraag naar meubels, en dus ook stoelen, groot. Op het hoogtepunt van het bestaan van de fabriek werkten er ruim honderd mensen. De eigentijdse ontwerpen waren zeer in trek en te koop bij de betere wooninrichtingszaken in heel Nederland.



In de tentoonstelling Made in stad. Stoelen van meubelfabriek Huizinga toont Stichting Huizinga Meubel Nederland meer dan dertig stoelen van deze Groningse meubelfabriek. Bezoekers maken kennis met de ooit landelijk bekende meubelfabrikant.



De expositie in het Noordelijk Scheepvaartmuseum is te zien van 10 november 2018 t/m 10 februari 2019.