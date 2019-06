Enquête naar evenementen op Stadspleinen en andere locaties in gemeente Groningen

Evenementen zorgen voor vermaak, ontmoeting en werkgelegenheid. Bewoners en bezoekers kunnen daar samen van genieten. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Daarom stelt de gemeente Groningen een enquête in, zo meldt de gemeente Groningen in haar nieuwsbrief.

De gemeente wil graag weten wat bewoners vinden van de manier waarop verschillende pleinen, parken en andere plekken in Groningen voor evenementen gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente een korte enquête gemaakt over evenementenlocaties en evenementen in de stad. Deelnemers kunnen daarin hun mening geven over evenementen op specifieke locaties en evenementen in het algemeen.





In deze zogeheten locatieprofielen staat welke afspraken gelden op die plekken. De locatieprofielen maken voor bewoners duidelijk wat zij in hun buurt aan evenementen kunnen verwachten. Doet u mee aan de enquête naar het gebruik van evenementenlocaties in de gemeente Groningen? De enquête staat op onze website.

Foto boven: Damsterplein ( Foto nieuwsbrief gemeente Groningen).