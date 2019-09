Eerste Aardbevingsmarkt in de provincie Groningen goed bezocht

Voor het eerst is er in de provincie Groningen een ‘aardbevingsmarkt’ georganiseerd. Bezoekers konden zich er laten informeren over de meest uiteenlopende aspecten rond de problematiek van aardbevingen: van nieuwe warmtepompen tot sociale begeleiding.

Rond de 150 bezoekers uit de wijde omgeving lieten zich in Kabzeël in Appingedam in een gemoedelijke sfeer informeren over de vele aspecten van dit probleem. De een wilde meer weten over soorten warmtepompen, de ander liep vast in hoe een twee-onder-één-kapper aan te pakken waarvan slechts één helft onveilig zou zijn.

Ook (nieuw)bouw was vertegenwoordigd in de vorm van regionale makelaars en taxateurs, bouwers in Opwierde, schade-expertise, constructieadvies en een architect met ervaring in aardbevingsbestendig ontwerpen. Twee net-afgestudeerden van de Hanzehogeschool lieten hun afstudeerwerk zien, een rekenmodel dat de kosten liet zien van maatregelen die logisch met versterking te combineren zijn.



Op het sociale vlak was er vertegenwoordiging in de vorm van StutenSteun, ASWA-Welzijn en geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied. Vertegenwoordigers van woningcorporatie, de Eendracht en de gemeente kwamen ook langs. En zo ontstonden er goede gesprekken die voor de bewoners nuttig bleken.



De beurs werd geopend door wethouder Annalies Usmany, die haar waardering uitsprak voor dit initiatief van de innovatiewerkplaats Eemsdelta, waarin Hanze en Univé participeren.