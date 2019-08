Eén van de mooiste tuinen in provincie Groningen - Domies Toen Pieterburen – hard op zoek naar vrienden

Domies Toen verkeert in zwaar weer. De inkomsten van de tuin zijn op langere termijn niet voldoende om de kwaliteit van deze bijzondere botanische tuin te waarborgen. Vele partijen, waaronder de gemeente het Hogeland, doen op dit moment hun uiterste best om het voortbestaan van de tuin te garanderen.



Een groep 'Vrienden van Domies Toen' organiseert op 9 augustus 2019 een Noodklokdag, om brede aandacht te vragen voor deze situatie. Een dag vol evenementen, eten, muziek, en klokgelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.



De groep vrienden wil met deze dag de betrokken instanties, zoals de Stichting Oude Groninger Kerken, de Gemeente Het Hogeland en het Groninger Landschap laten zien dat het draagvlak voor de tuin groot is. Domies Toen heeft nu zo'n 250 vrienden. Het doel is om 100 vrienden erbij te krijgen. Het moet een mooie dag worden, een dag om te genieten van de wondermooie tuin die Domies Toen is.



De Pieterbuurster kerk en het bezoekerscentrum Waddenkust ondersteunen de actiedag.

Volg de agenda op de site van Domies Toen voor een actueel overzicht van het programma van die dag. Het is ook mogelijk om via die site vriend te worden. Op Facebook en Twitter vindt u het laatste nieuws over Domies Toen.



Meer op: www.domiestoen.nl