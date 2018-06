Eemskanaalzone wordt nieuw stadsdeel

De gemeente Groningen, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee hebben daartoe een intentieovereenkomst ondertekend.



Het gaat om het gebied aan de noordzijde van het kanaal, tot aan de EMG-locatie. De Eemskanaalzone is ruim 4,5 hectare groot en vormt door de ligging aan het Eemskanaal de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad.



Op dit moment is een groot deel van het gebied nog in gebruik als verouderd industrie- en bedrijventerrein.



De bouw van de eerste woningen start naar verwachting binnen enkele jaren.