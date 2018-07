Duitsers en Groninger scoren met rapvideo 'Bonnetje Mee'

Het is blijkbaar een dingetje onder internationale studenten in Groningen: al spreek je verder geen woord Nederlands, de vraag 'bonnetje mee?' bij het afrekenen blijft bij iedereen hangen. Bij sommigen zelfs zo dat ze er een rap over schrijven, zie daar 'Bonnetje Mee' door de Duitse RUG-studenten Jakob Skilift en Al Fredo en hun Nederlandse mede-student B.O.R., die voor de gelegenheid in het Duits een mopje meerapt.