Directeur Dirk Nijdam over ambities Groninger Forum

Het betreft een lezing van de PvdA in haar pand aan de Haddingestraat 10, en is bestemd voor álle belangstellenden uit Groningen, haren en Ten Boer.

De oostkant van de Grote Markt verandert de komende jaren ingrijpend. De nieuwe gebouwen aan de Oostwand komen dichter op het plein te staan. Achter de Oostwand komt een nieuw plein: De Nieuwe Markt. Op de Nieuwe Markt komt Het Groninger Forum.

Een spectaculair, voor iedereen toegankelijk gebouw van tien verdiepingen. Het Groninger Forum wordt, zoals door het college aangeduid, een laagdrempelige, wereldse ontmoetingsplek voor nieuwsgierige mensen. Met internationale exposities, het nieuwe museum voor strips, animatie en games Storyworld, vijf filmzalen, een multifunctionele zaal, de stadsbibliotheek en het Forum-lab.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 17.000 m2 verdeeld over tien verdiepingen en zal zeven dagen per week van vroeg tot laat open zijn. Onder het Forumgebouw huist een parkeergarage en fietsenstalling met plaats voor 385 auto’s en 1.250 fietsen. Let wel, in de zomer van 2019 opent het Groninger Forum de deuren voor publiek.

Hoe is dit allemaal zover gekomen en wat vinden Groningers ervan? Wat moeten mensen uit Stad en Ommeland er straks van vinden?

De directeur van het Groninger Forum doet de aftrap.