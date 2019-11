De Wijk De Wereld, Mohamed Yusuf Boss en Noordpool Orkest winnen Groninger Cultuurprijzen 2019

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

Winnaar van de Groninger Cultuurprijs voor Amateurskunst is De Wijk de Wereld, de theaterwerkplaats van Groningen die ieder jaar samen met een wijk en haar bewoners de Stadschouwburg overneemt. In de afgelopen jaren waren dat de Korrewegwijk en de Hoogte en daarvoor Selwerd/Paddepoel. Volgens de jury brengt De Wijk De Wereld groepen samen en schakelt ze mensen in die op hun manier hun plek op het podium kunnen vinden. Naast De Wijk de Wereld waren The Vibez en Babaddaar genomineerd.



Groninger Talentprijs

Mohamed Yusuf Boss is de winnaar van de Groninger Talentprijs. Hij is een danser, choreograaf en theatermaker uit Groningen. Vanuit het initiatief X_YUSUF_BOSS creëert Mohamed een huis voor verhalen, een plek waar ruimte is voor ieders verhaal. Mohamed wordt ondersteund door Station Noord 2.0, een samenwerkingsverband van de grote podiumkunstorganisaties uit de drie noordelijke provincies. Volgens de jury is kunst is nog meer van toegevoegde waarde als de kunstenaar hier zijn persoonlijke verhaal in meeneemt. Mohamed Yusuf Boss is voor de jury iemand die met zijn talent anderen verder helpt, een platform geeft en de culturele sector versterkt. Naast Mohamed waren Sandra de Groot en Fleur van der Bij genomineerd. ​​​​​​​



Groninger Cultuurprijs

Het Noordpool Orkest krijgt de Groninger Cultuurprijs voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur. Het Noordpool Orkest is opgericht door Reinout Douma en is gespecialiseerd in lichte muziek. Het orkest bestaat uit een bigband met strijkers en houtblazers, waar 42 professionele musici onder meer jazz, hiphop, blues en rock spelen. Volgens de jury is het Noordpool Orkest al bijna tien jaar succesvol en is het hoog tijd voor een prijs als deze. Naast het Noordpool Orkest waren Noordwoord en Stichting Graspop genomineerd. ​​​​​​​



​​​​​​​Groninger Cultuurprijzen

Met de Groninger cultuurprijzen willen het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Groningen personen, instellingen of groepen in het zonnetje zetten die een bijzondere impuls geven aan het Groninger culturele klimaat. De winnaars ontvangen elk een geldbedrag van € 5000. De Groninger Cultuurprijs voor Amateurskunst is van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Groninger Talentprijs en de Groninger Cultuurprijs zijn van de provincie Groningen.