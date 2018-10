Daktenten en compact kamperen steeds populairder

Tent op het van dak van je auto

Een tent op het dak van de auto. Het is een steeds meer geliefde oplossing om compact te kamperen. Zo’n daktent is ideaal, want slapen op een hobbelige ondergrond is niet langer nodig. Daktenten zijn eenvoudig te installeren op de meeste auto’s. En het uitklappen is doorgaans veel simpeler dan het opzetten van een traditionele tenten. Geen gedoe met haringen meer dus. Al met al biedt een daktent uitkomst voor iedereen die comfortabel wil genieten in de natuur.



Op 27 en 28 oktober is er in het Woonforum aan de Peizerweg een uitgebreide demonstratie. Naast de daktenten zijn er onder meer een minicaravan en tenttrailers te bewonderen. Zelfs een tot camper omgebouwde brandweerwagen ontbreekt niet. Voor de demonstraties worden auto´s van BMW en MINI ingezet, die zijn geleverd door dealer Martinistad. Natuurlijk is er de mogelijkheid om uitgebreid vragen te stellen over compact kamperen.