Chique cipressen van bijna uitgestorven ‘mammoetboom’ sieren nieuw busknooppunt UMCG-Noord

De laatste van de 21 watercipressen bij busknooppunt UMCG-Noord aan de Bloemsingel en Oostersingel werd vorige week persoonlijk door wethouder Glimina Chakor geplant. De watercipressen zijn nu ongeveer 16 meter hoog. Het zijn bladverliezende naaldbomen. De watercipres (Metasequoia glyptostroboides) wordt ook wel Chinese mammoetboom genoemd.

Het is de enige resterende boomsoort uit het geslacht Metasequoia, dat miljoenen jaren geleden in enorme wouden op het noordelijk halfrond voorkwam.

Van dit geslacht, waarvan men dacht dat het uitgestorven was, werden in de jaren veertig in China toch nog levende exemplaren gevonden. De mammoetbomen of Sequoia’s in Californië zijn verwant aan de watercipres.

(Bron en foto: gemeente Groningen).