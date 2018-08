Campus Trail: helft startnummers al verkocht

Start en finish

De eerste deelnemers starten donderdag 6 september om 17.00 uur vanaf het Willem-Alexander Sportcentrum op Zernike Campus Groningen. Het parcours van in totaal 6,5 km volgt vanaf daar zijn weg door de verschillende gebouwen, zoals de Energy Academy Europe, Smitsborg, Startup City en Lode Holding. De finish is evenals de startlocatie bij het Willem Alexander Sportcentrum waar deelnemers na afloop van het evenement een medaille krijgen.



Inschrijven

De aanmeldingen gaan snel en de teller staat op ruim 500 deelnemers. De inschrijvingen lopen via de website van Campus Groningen (https://campus.groningen.nl/events/campus-trail-2018). Aanmelden is nog mogelijk t/m 1 september 2018. Ben je student? Vul dan je studentnummer in en ontvang 5 euro korting. Samen starten met een (bedrijven)team is ook mogelijk.