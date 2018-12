Busvervoer in Groningen wordt duurder

De stijging is deels het gevolg van het besluit van het kabinet dat het btw-tarief voor het openbaar vervoer (OV) van 6 naar 9 procent gaat. Daarnaast stijgt het OV landelijk dit jaar met 2,84 procent, aldus het OV Bureau. Dat leidt tot een verhoging van 5,75 procent voor de meeste tarieven in het Groningse busvervoer.



Reizen met de OV-chipkaart blijft de goedkoopste optie. Het instaptarief wordt 0,96 eurocent en het kilometertarief komt te liggen op 0,166.



De buskaartjes blijven in de bus te koop. Deze kaartjes worden 2,70-, 5,40-, 8,10- en 10,80 euro, afhankelijk van de reisafstand en de reisduur. De Dal-Dagkaart wordt 10,80 euro.



Vanaf 15 december 2019 kan een kaartje in de bus alleen nog met pin betaald worden.