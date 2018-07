Burgemeester positief over gevolgen dichtdraaien gaskraan voor Ten Boer

Het dichtdraaien van de Groningse gaskraan heeft een duidelijk positief effect op de veiligheid in onze regio, en de versterkingsoperatie zoals die in Ten Boer beloofd is gaat door. Tot deze conclusie komt burgemeester Frank de Vries van Ten Boer, na het gesprek maandag 2 juli in Den Haag met Groningse bestuurders en de ministers Wiebes (EZ&K) en Ollongren (BZK).

Wiebes volgt het advies van de Mijnraad op en dat is volgens de burgemeester goed nieuws. ,,Er ligt nu een goed advies waarin de veiligheid van onze inwoners voorop staat. Natuurlijk zijn er nog onzekerheden, maar die zijn in september duidelijk.’’ De Vries is blij dat de onderzoeken ondubbelzinnig aangeven dat de veiligheid in aardbevingsgebied fors toeneemt met het dichtdraaien van de gaskraan. ,,En als er minder woningen onveilig zijn, dan is het logisch dat er ook minder woningen versterkt hoeven worden.’’ De burgemeester benadrukt dat dit niet geldt voor woningen waarvan nu bekend is dat ze onveilig zijn. ,,Die worden gewoon versterkt en ook zo snel als mogelijk.’’

Beloofd



Wiebes liet vorige maand de versterkingsoperatie ‘on hold’ zetten voor 1.588 woningen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies in huis heben. Hij veronderstelde dat als de gaskraan dicht gaat er minder woningen onveilig zijn. Dat blijkt nu volgens het advies van de Mijnraad te kloppen. Toch benadrukt de Mijnraad dat wat beloofd is, moet worden uitgevoerd. De Vries: ,,Gelukkig houdt de minister zich hieraan en gaat alles door wat al beloofd is.’’

Na de zomer



Deze week stuurt de burgemeester aan alle inwoners die onder de zogenaamde ‘batch 1588’ vallen een brief. Hierin vertelt hij dat Nationaal Coördinator Groningen doorgaat met de versterkingsoperatie en dat de inwoners na de zomer worden uitgenodigd om samen met gemeente, NCG en CVW om tafel te gaan. ,,We maken dan een plan hoe we gezamenlijk gaan werken aan veilige woningen en het verbeteren van de woonomgeving.’’ Bewoners van woningen die wél geinspecteerd zijn, maar nog geen versterkingsadvies heben ontvangen krijgen ook een uitnodiging. ,,Voor deze groep geldt dat een deel van de woningen niet onveilig is. Na de zomer moeten ook deze mensen duidelijk krijgen.’’ De burgemeester benadrukt dat inwoners die twijfelen over de veiligheid van hun woning en buiten deze batches vallen, gewoon een inspectie kunnen aanvragen.