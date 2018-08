BIM-station Turfsingel sluit de deuren

Tankstation De Gulf aan de Turfsingel, beter bekend als het BIM-station, sluit de deuren. Het tankstation heeft een plekje in een gebouw dat in de jaren vijftig is ontworpen door architect Dudok.

Willem Dudok ontwierp meer dan honderd tankstations, waarvan die aan de Turfsingel de laatste is die nog in gebruik is. Tot 16 augustus dus, want dan valt het doek voor De Gulf, zo meldt OOG TV. Maandag 3 september wordt het pand aan de gemeente opgeleverd.



Het is nog niet bekend wat er daarna in het Rijksmonument komt. In 2013 werd het tankstation nog verkozen tot mooiste na-oorlogse gebouw van de stad.