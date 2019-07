Bijzondere 'Duurzaamheidsmarkt' zaterdag 6 juli in winkelcentrum Vinkhuizen

De nieuwe ‘Weggeefwinkel Vinkhuizen’ - waar je gratis spullen kunt uitzoeken - duurzame energie, ‘Mijn Gereedschapskist’ of lekker steekijs van Mattie Gelati: dat allemaal zijn onderdelen van een bijzondere Duurzaamheidsmarkt aanstaande zaterdag 6 juli in Vinkhuizen

Zaterdag 6 juli 2019 organiseert Sam Events 4 U in samenwerking met Mijn Gereedschapskist een Duurzaamheidsmarkt. De locatie is in het winkelcentrum Vinkhuizen. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 11:00 en 17:00 uur. De winkeliersvereniging en het wijkoverleg Vinkhuizen financieren deze dag.

Op deze unieke markt presenteren aanbieders hun (duurzame) producten aan een breed publiek.

Duurzaam, lokaal en sociaal

Mijn Gereedschapskist zal behalve in de organisatie ook vertegenwoordigd zijn op de markt. Zij lenen gereedschap uit aan de minima in de buurt. Verder zien we de ‘Weggeefwinkel Vinkhuizen’ achter een stand. Zij zijn recent geopend in de wijk: een winkel waar je gratis spullen kan uitzoeken.

Ook is er aandacht voor duurzame energie: Energiedienstverlener Van de Bron koppelt gebruikers aan lokale energiebronnen. Ook aanwezig is de Vereniging Noorden Duurzaam. Zij hebben informatie over hoe bezoekers zelf iets kunnen bijdragen aan een snelle transitie naar een duurzamere samenleving.

Er is prachtige kunst te zien van Justine. Haar werk hangt momenteel ook in de kunstwinkel op winkelcentrum Paddepoel

Workshops voor jong en oud(er)

Op de markt loopt Nathalie Smit als prinses Elsa rond. Ze zal de kinderen schminken en je kan natuurlijk met haar op de foto. Ook kan je op de markt je fiets laten repareren.

Innerlijke mens

Aan de innerlijke mens wordt natuurlijk ook gedacht. Er zullen diverse hapjes zijn van onder andere Restaurant Wereld Geluk en er is lekker steekijs van Mattie Gelati.