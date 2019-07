Bijna driehonderd nieuwe woningen op ACM locatie achter de Friesestraatweg

Sociale huurwoningen, appartementen in de vrije sector, én een flat van 65 meter maken deel uit van een plan voor nieuwe woningen achter de Friesestraatweg.

Er zijn plannen voor 289 nieuwe woningen aan de Friesestraatweg. Die moeten komen op de voormalige ACM-locatie in de buurt van de Westelijke Ringweg, het Reitdiep en de spoorlijn.

B&W stelden op 2 juli een ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouw vast dat binnenkort is in te zien bij de gemeente. Er komen sociale huurwoningen, appartementen in de vrije sector en gezinswoningen.

De hoogte verschilt, het hoogste punt is een flat van 65 meter. “Een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Reitdiepzone met woningen die we hard nodig hebben”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf.