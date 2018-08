Biblionet Groningen blikt terug op succesvol schooljaar

Uit analyse blijkt dat er aan drie van de twaalf projecten opvallend veel scholen en leerlingen meededen. Zo kwamen er ruim 6.000 kleuters van 197 scholen op bezoek in de bibliotheek bij Marc de alligator. De kinderen werden tijdens dat bezoek voorgelezen uit het prentenboek Marcs grote gevaarlijke tanden. Ook ontdekten ze aan de hand van leuke opdrachtjes wat er allemaal te doen is in de bibliotheek.



Het succesvolle leesproject Scoor een Boek! kon afgelopen schooljaar ook rekenen op veel deelnemers. In totaal scoorden 5.364 kinderen van 163 scholen samen 34.462 boeken. Bovendien zorgt het Vakantielezen project ervoor dat er deze zomervakantie meer dan 5.000 kinderen uit de groepen 3 en 4 van 173 Groningse scholen fanatiek blijven doorlezen.