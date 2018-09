Beveiligingsbedrijf gaat surveilleren op P+R-terreinen

CRUON werkt nu al voor Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen. Dat is een samenwerkingsverband van de gemeente, de politie, de veiligheidsregio en de bedrijvenverenigingen in de stad. De surveillances dragen bij aan de beveiliging, veiligheidszorg en preventie van criminaliteit.



Het beveiligingsbedrijf rijdt sinds begin vorig jaar al rondes door de stad. Omdat de P+R-terreinen in de stad veel door forensen worden gebruikt om de hinder door wegwerkzaamheden te omzeilen, is besloten ook deze parkeerterreinen te beveiligen. “Zij zijn een belangrijk verlengstuk van de bedrijvenlocaties in de stad”, aldus de BBOG.