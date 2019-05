Beijumers hebben vanaf volgend week één groot “Eigen Heerd”

Inwoners van Beijum krijgen vanaf volgende zaterdag de beschikking over één groot gemeenschapsgebouw: “Eigen Heerd”. Dat biedt onderdak aan onder meer buurtcentrum het Heerdenhoes, Wij Beijum en De Zijlen.

Volgende week zaterdag 11 mei zal het nieuwe gebouw “Eigen Heerd” aan de Melsemaheerd 2 officieel geopend worden door Wethouder Mattias Gijsbertsen.

“Eigen Heerd” van Christelijke Woningstichting Patrimonium biedt onderdak aan onder meer buurtcentrum het Heerdenhoes, Wij Beijum en De Zijlen.

Gedurende de dag zullen er diverse activiteiten in en rond het gebouw plaatsvinden.

Rondleidingen, braderij en diverse optredens;

Medewerkers en vrijwilligers geven nieuwsgierige bewoners rondleidingen door het gebouw. Men kan ook de nieuwe keuken bewonderen die mede door steun van het Oranje Fonds gerealiseerd is. In het gebouw kunnen bezoekers kennis maken met diverse activiteiten die in het gebouw gegeven worden. Op het plein (Heerdenplein) voor het gebouw zal een braderij staan met uiteenlopende organisaties uit de wijk die zichzelf presenteren en staan er wijkbewoners met lekkernijen en snuisterijen. Zowel binnen als buiten zullen er diverse workshops en demonstraties zijn.



Kinderrommelmarkt;

Kinderen kunnen naar hartenlust “handelen” met hun tweedehands spullen. Hierdoor leren ze met geld om te gaan en kunnen ze een zakcentje verdienen. Verkoop uitsluitend door kinderen!

Kinderen kunnen met tweedehands spullen terecht op de kinderrommelmarkt (GRATIS). Zij dienen zelf wel voor een kleedje te zorgen!

Opgave gewenst via info@buurtcentrainbeijum.nl