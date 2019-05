Bedrijven in Groningen: steeds vaker maatschappelijk verantwoord ondernemen; Koplopers gezocht

Ondernemers in Groningen zien het steeds vaker als meerwaarde voor hun bedrijf om maatschappelijk verantwoord of duurzaam te ondernemen. De gemeente Groningen wil deze ontwikkeling graag verder versterken en is daarom op zoek naar bedrijven die mee willen doen aan een ‘Koploperproject’, waarbij men in korte tijd stappen maakt door, lage kosten en meer winst te maken met energiezuinig, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds meer bedrijven schrijven duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel, en zien dat ook als onderscheidend en waardevol element in hun bedrijfsvoering. In Groningen is een zogenaamd ‘Koploper-project’ gestart, om deze ondernemers waar mogelijk te helpen en te stimuleren en inspireren. Er worden nu ondernemers gezocht voor dit unieke project

Het Koplopersproject is een project waarbij ondernemers van elkaar leren hoe je in de praktijk je marktpositie versterkt door duurzaam en/of sociaal verantwoord te ondernemen. Meer dan 350 bedrijven in het Noorden hebben hier al aan meegedaan. Ze hebben zich voorbereid op de toekomst, hun marktpositie versterkt en omzet vergroot.

Geld besparen door simpele energiemaatregelen, duurzame instrumenten inzetten om de betekenis van je bedrijf te versterken, ondernemen met sociaal-maatschappelijke twist en impact op je imago. Zomaar een paar voorbeelden van wat deelname aan het Koploperproject oplevert. Het Koploperproject ‘toekomstbesteding ondernemen’ richt zich op bedrijven met minimaal 10 fte, die zich willen onderscheiden door duurzamer te ondernemen.

Samen meer winst

10 tot 14 ondernemers worden 10 maanden begeleid door het deskundige Koploperteam, leren van de andere deelnemers, krijgen diverse praktische tools aangereikt en breiden hun netwerk uit. Een unieke kans om in relatief weinig tijd grote stappen, lage kosten en meer winst te maken door energiezuinig, circulair en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Deelname is voordelig, dankzij de ondernemersregeling van de provincie Groningen. De helft van de deelnamekosten worden vergoed.

Geïnteresseerd? Kom dan vooral langs op de inspiratiebijeenkomst om kennis te maken met het project. Directeur Michiel van der Stel van de Van Ginkel-groep, met vestigingen in Hoogezand en Haaksbergen, is hierbij aanwezig en vertelt graag over zijn ervaringen met het Koploperproject en wat het hem en zijn bedrijf heeft opgeleverd.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 5 juni aan het Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen, van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via de link www.koploperproject-groningen.nl.

Foto boven: In het Westerkwartier is al een koploperproject van start gegaan.