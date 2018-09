Ballon Fiësta Meerstad: vijftienduizend bezoekers, meer dan zestig ballonnen

Meer dan zestig ballonnen in de meest fantasierijk vormen zorgden er vrijdag en zaterdag voor dat Ballon Fiësta Meerstad een groot succes was. Er kwamen nar schatting zo’n vijftienduizend bezoekers.

De negende editie van het tweedaagse luchtballonnenevenement Ballon Fiësta Meerstad was een spektakel. In totaal zagen, aldus de organisatie, zo’n vijftienduizend bezoekers uit Stad en omstreken een recordaantal ballonnen de lucht in gaan. Zo kozen op vrijdag 29 ronde ballonnen en special shapes het luchtruim boven Meerstad en volgden er op zaterdag maar liefst 33 ballonnen.

Ballon Fiësta Meerstad is het enige Nederlandse luchtballonnenevenement dat middenin in een woongebied plaatsvindt. Een uniek podium dus waarbij de ballonnen vanaf de oevers van het centraal gelegen Woldmeer opstijgen. Nieuw dit jaar waren de special shapes van hond Rocky en stripfiguren Calimero en zijn vriendinnetje Priscilla. Een andere primeur en absolute eyecatcher was de grootste luchtballon van Europa; ‘De Motor’ van maar liefst 38 meter hoog en 44 meter breed. Het geheel leverde een indrukwekkend schouwspel op in de kleurrijke ballonnenzee.

Naast de vele ballonvluchten was er een aanvullend programma voor jong en oud met diverse ballon- en wateractiviteiten. Niet voor niets konden de Flyboardshow op het Woldmeer, de reusachtige vliegers, de waterballen om in te lopen over het meer en ook de paramoteurs en fotoshoot op veel aandacht van het publiek rekenen. Beide avonden werden feestelijk afgesloten met de traditionele ‘Night Glow Meerstad’, waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving verlichtten op de maat van de muziek.