Arriva gaat langere treinen inzetten tussen Groningen en Leeuwarden

Volgens de vervoerder is het in de ochtend- en avondspits erg druk met scholieren en studenten. De langere treinen gaan ook alleen rijden op de drukke momenten.



Tijdens de ochtendspits worden ook extra bussen ingezet vanuit Winsum en Winschoten. Die bussen rijden rechtstreeks naar de Zernike Campus.



De langere treinen rijden in ieder geval tot de herfstvakantie. Volgens Arriva neemt dan de grootste drukte wat af omdat studenten een kamer hebben gevonden of met hun studie stoppen.