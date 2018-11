Vandaag Allerzielen: Lichtjes aansteken in o.m. de Immanuelkerk

In het kader van Allerzielen zet de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in Groningen vandaag, vrijdag, haar deuren open voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een overleden geliefde. Ook op tal van begraafplaatsen in Groningen brengen familieleden vandaag bloemen naar graven van familieleden.

Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

Allerzielen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.

In de kerk kun je in stilte een kaarsje aansteken, even blijven of weer weggaan. Voor wie wil is er koffie en thee.

Een moment van gedenken, van liefdevol stilstaan bij de mensen van voorbij.

Iedereen is van harte welkom!

Datum: vrijdag 2 november

Tijd: van 16.00 tot 19.00 uur

Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1

Informatie bij ds. Jannet van der Spek, email: jmtvdspek@hetnet.nl

www.immanuelkerk-groningen.nl