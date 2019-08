Aldi Siersteenlaan feestelijk heropend na verbouwing

De vernieuwde Aldi-vestiging aan de Siersteenlaan in Groningen wordt vrijdagochtend 30 augustus feestelijk heropend.

Vanwege de verbouwing sluit het filiaal op woensdag 21 augustus om 18.00 uur. Het filiaal wordt zo duurzaam mogelijk verbouwd. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen en papier en folie worden 100% gerecycled. Alle binnen- en buitenverlichting wordt LED-verlichting. Bij de verbouwing worden regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken.



De eerste 400 klanten krijgen vrijdagochtend 30 augustus bij besteding van minimaal 20 euro een gratis tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. In de tas zitten kraskaarten met te winnen prijzen als tablets, hogedrukreinigers of tegoedbonnen van maximaal € 250,-. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er -zolang de voorraad strekt- een gratis herbruikbare Aldi-tas.



Op de openingsdag staat op de parkeerplaats een Foodtruck. Er worden verse gerechtjes bereid met Aldi-producten.