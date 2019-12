Afvalwijzer 2020 van de gemeente Groningen niet meer in de bus

Wethouder Glimina Chakor legt uit dat de gemeente hiermee de kosten wil drukken. “Het laten maken van een papieren afvalwijzer en het verspreiden daarvan brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke reden om geen papieren afvalwijzer meer te verspreiden."



Volgens de wethouder heeft een digitale afvalwijzer meer voordelen. "Wij kunnen belangrijke wijzigingen die in de loop van het jaar ontstaan, gemakkelijk aanpassen. Zo blijft de afvalkalender op de website altijd actueel."



Geen printer in huis? Dan kan de gemeente de afvalwijzer voor u afdrukken. Neem contact op met de gemeente Groningen via het telefoonnummer 14 050. U kunt de papieren versie vervolgens ophalen bij de balie van de locaties aan de Kreupelstraat of het Harm Buiterplein.