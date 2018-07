Accountant: ‘Gemeente Groningen heeft financiën nu wel op orde’

De accountant van de gemeente gaf vorig jaar geen goedkeurende verklaring bij de Gemeenterekening. Nu wel. “Er is hard gewerkt aan een flink aantal verbeteringen in zowel het sociale-, ruimtelijke- als bedrijfsvoeringsdomein”, aldus de accountant. Ook het weerstandsvermogen ligt de komende jaren (2018 tot en met 2021) boven het streven van 100%. Dit betekent dat de gemeente goed in staat is om financiële risico’s op te vangen.



Mogelijk dat fracties tijdens deze vergadering nog moties met wensen voor het college in stemming laten brengen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn controlerende taak van het gemeentelijke beleid en de resultaten.

Terug kijken op afgelopen jaren

Het college van B&W blikt in z’n laatste Gemeenterekening – op 21 november is de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeenteraad van Groningen – niet alleen terug op 2017 maar op de gehele collegeperiode. “We hebben de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in het verkleinen van de verschillen in leefkwaliteit tussen de wijken.”, aldus B&W in de Gemeenterekening.



Het college stipt bijvoorbeeld de toegenomen werkgelegenheid (4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven in 2017) en het gebiedsgerichte werken (samenwerken met bewoners en andere partijen in de wijken) aan en de ontwikkelingen in de aantrekkende woningmarkt (versnelling in de woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling in de stad).