Academie Minerva op Noorderzon

Cinema Minerva

Maak tijdens Noorderzon kennis met een selectie van (afstudeer)werk van kunstacademie Minerva. Van korte speelfilms en documentaires tot clips en animaties – alles komt voorbij. Schuif aan bij de kleine openluchtbioscoop met een doorlopend (gratis) programma. Er zijn makers en studenten aanwezig voor toelichtingen en een goed gesprek.



Poptalent van Popular Culture

Het podium bij bar De Dwergen is wederom dé plek voor kleine concerten van popbands en klassieke ensembles. Dit jaar maakt de Academie voor Popcultuur van de Hanzehogeschool Groningen het programma op dit podium mede mogelijk met easy listening van Marigold Groove, punk van Hands Off, Arabische en Griekse invloeden van Karam & Jessey, country en jaren ‘50 swing van Ann Healy en zang van Silke Fenna.



Mobiele theekraam

Pop-up thee kraam ‘Tea Mobile’ trekt tijdens Noorderzon door het centrum en langs diverse Noorderzonlocaties. Minerva-alumni en studenten van de Vietnam University of Fine Art werkten hier de afgelopen maand in een internationaal uitwisselingsproject samen aan met kunstenaar Nguyen The Son uit Vietnam. Festivalbezoekers en passanten worden door de kunstenaars uitgenodigd om een kop thee met hen te drinken en over van alles en nog wat te praten. Net als de theewinkels in Vietnam bieden zij een fysieke plek in de publieke ruimte aan om mensen met elkaar in contact te brengen.



Academie Minerva locatie tijdens Noorderzon

Ook opent Academie Minerva van 17 t/m 25 augustus de deuren van locaties Zuiderdiep en Praediniussingel om voorstellingen van Noorderzon te ontvangen. Een dansmix van choreograaf Alexander Vantournhout, een monoloog van Mads Wittermans, een voorstelling van de Groningse beeldend kunstenaar Nina Wijnmalen en een muzikale mimevoorstelling van UP North: E&E Company.



C I N E M A M I N E R V A

23 aug: 16:00 tot 22:00

24 aug: 16:00 tot 22:00

Locatie: Leliesingel



Poptalent bij De Dwergen

18 aug 16.00 – 16.45

19 aug 14.30 – 15.15, 16.00 – 16.45

23 aug 14.30 – 15.15, 16.00 – 16.45

Locatie: Podium naast bar De Dwergen