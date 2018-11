Aanleg Helperpark gestart

Midden in het Europapark, langs de westelijke oever van het Winschoterdiep, wordt komend jaar het Helperpark aangelegd. De verwachting is dat het park over een jaar klaar is.

Het Helperpark krijgt de uitstraling van een groene omgeving die het nieuwe sportcentrum aan de zuidzijde verbindt met woonwijk De Linie. In het Helperpark komen naast veel groene onderdelen als bomen, heesters en gras ook speelplekken, zitbanken en andere zitjes en een meanderend voet- en fietspad.



De aanleg van het park start rond het nieuwe Sportcentrum Europapark, omdat de groenaanleg en de buitensportactiviteiten daar al nauw met elkaar zijn verweven. Aansluitend wordt het park het komend jaar in noordelijke richting verder ingericht, waarbij in de planning rekening wordt gehouden met de aanpalende (woning-) bouwactiviteiten.



Nu de meeste nieuwbouw langs het Winschoterdiep klaar is of volop in aanbouw, is het moment daar om nu ook het Helperpark aan te leggen, aldus de gemeente. Een deel van de groene omgeving langs het Winschoterdiep is onderdeel van de buitenruimtes van het nieuwe sportcentrum Europapark. Vandaar dat gelijktijdig met de opening van het sportcentrum ook wordt stilgestaan bij het aan te leggen Helperpark. Naar verwachting zal de aanleg van het Helperpark eind 2019 klaar zijn.