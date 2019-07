Zomerserie over Groninger Kerken in 'Zin in Weekend' op NPO Radio 5

In de zomermaanden juli en augustus vertelt Jur Bekooy, bouwkundige bij de Stichting Groninger Kerken, in vier uitzendingen van het radioprogramma Zin in Weekend van de KRO/NCRV bijzondere verhalen rond drie Groninger Kerken en de stad-Groninger synagoge aan de Folkingestraat.

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. In 1969 luidde de SOGK de noodklok vanwege de bedreigde toekomst van de vele prachtige kerken. De bedreiging kwam toen vooral door de slechte staat van de kerken, de leegloop van kerken en van de dorpen. Tegenwoordig vormen de aardbevingen de grootste bedreiging. Anno 2019 beheert de SOGK 91 kerken, twee synagogen, 56 kerkhoven/begraafplaatsen, negen (vrijstaande) torens en een aantal pastorieën.



Tijdens Zin in Weekend vertelt Bekooy bijzondere verhalen over de Hippolytuskerk in Middelstum, de Petruskerk in Pieterburen, de Sebastiaankerk in Bierum en de Folkingestraat Synagoge in Groningen-stad. Hij is te gast op zaterdag 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur op NPO Radio 5.



Foto: De kerk van Pieterburen door Omke Oudeman