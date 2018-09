4 Mijl van Groningen heeft nu eigen mascotte: Timey

De 4 Mijl van Groningen heeft sinds vandaag een eigen mascotte: Timey. Dit nieuwe gezicht van de 4 Mijl van Groningen straalt in alles Groningen uit. De mascotte zal zorgen voor nog meer beleving in de aanloop naar en tijdens het evenement en gaat vooral deelnemers aansporen om nog fitter te worden.

Timey is in de aanloop van de 4 Mijl op verschillende plaatsen te spotten en natuurlijk is hij aanwezig in het weekend van 14 oktober tijdens de Menzis 4 Mijl van Groningen en op zaterdagavond 13 oktober bij de 4Mijl4You.

Het verhaal



Timey, de aller fitste Groninger, woont al zijn hele leven in de nok van de Martinitoren. Dit jaar heeft Timey besloten om uit de toren te komen en mensen te trainen, begeleiden en uitdagen om door de 4 Mijl, nog fitter, strakker en sportiever te worden. Tijdens de 4 Mijl kunnen deelnemers laten zien hoe snel ze zijn.



De naam



Wanneer men aan Groningen denkt, dan denkt men aan de Martinitoren. Het meest in het oog springende gebouw van de stad, is verwerkt in de pet. Timey is het hulpje van de klokkenluider en woont als zijn hele leven in de nok van de Martinitoren. Aan Timey de schone taak om dagelijks de 312 treden van de Martinitoren naar beneden te rennen om de post te halen. Hij is daarom super fit. De naam Timey is afgeleid van het Engelse woord time en is ontstaan doordat hij elke dag weer op de klok kijkt of hij zijn tijd verbeterd heeft.

Nieuwsgierig naar hoe Timey ontvangen is in Groningen? Bekijk dan onze speciale webpagina en de introductievideo van onze nieuwe mascotte.

Timey gaat naar de Anne Frank school

In aanloop naar de 4 Mijl verzorgen de atleten van Team4Mijl clinics op 25 basisscholen in de regio. Een van die scholen is de Anne Frankschool in Hoogkerk waar maandag 24 september Team4Mijl de training verzorgt. Ook Timey zal hierbij aanwezig zijn om de kinderen mee te helpen zich goed voor te bereiden voor de 4 Mijl op zondag 14 oktober.

Team4Mijl is hét talententeam van Noord Nederland. De Menzis 4 Mijl van Groningen vindt het belangrijk dat aanstormende talenten goede begeleiding krijgen om hun prestaties te verbeteren en zich te ontwikkelen als topsporter. De donaties aan Team 4 Mijl worden gebruikt om begeleiding op het gebied van training uit te breiden, voor medische zorg, mentale begeleiding en voeding meer beter te ondersteunen.