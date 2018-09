Zienemaan & Sterren: filmpje kijken onder de sterrenhemel

De 8e editie van het filmfestival opent met de Russische ruimtevaart thriller Salyut-7. Zaterdag staat de concertregistratie van Monterey Pop uit 1968 op het programma en op zondag sluit de openluchtbioscoop af met het extravagante liefdesverhaal How to Talk to Girls at Parties. Kinderbioscoop Zienemini strijkt zondag neer in De Wolkenfabriek.



Bezoekers kunnen vanaf 18:30 terecht bij de foodtrucks bij de Oude Suikerfabriek. Om 20:30 uur start het programma. Na de film kan men napraten bij het kampvuur. De films zijn Engels gesproken of Engels ondertiteld waardoor Zienemaan & Sterren geschikt is voor de international community. Naast het hoofdprogramma zijn er ’s middags ook kinderfilms te zien bij Zienemini in de Wolkenfabriek.



Filmtickets kosten €9 in de voorverkoop en €11 aan de deur. Een Weekender á €22,- geeft toegang tot alle drie de films. Daarmee bespaar je €5,- Cineville-leden kunnen op zondag 9 september gratis naar binnen en de andere films zijn slechts €5,- met Cineville-korting



www.zienemaan.nl