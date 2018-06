WINACTIE: Gratis naar het Rapalje Zomerfolk Festival

Dit weekend staat het Stadspark weer helemaal in het teken van de populaire Groningse band Rapalje en hun inmiddels drukbezochte Rapalje Zomerfolk Festival. Headliners zijn dit jaar de Red Hot Chilli Pipers, The Kilkenny’s en Rapalje zelf. De GIC mag drie keer twee vrijkaarten weggeven voor een van de festivaldagen naar keuze.

Het Zomerfolk Festival is inmiddels niet meer weg te denken van de festivalkalender. Van kinderdorp tot pub, van dansen op muziek tot romantisch zitten bij een kampvuur, eten van een 5 meter hoge barbecue en meedoen aan een van de vele workshops. Daar zorgt de populaire Groningse band Rapalje wel voor.



Red Hot Chilli Pipers

Dit jaar is de organisatie blij met het contracteren van de Red Hot Chilli Pipers: 's werelds beroemdste doedelzakband die bekend staat om hun unieke samensmelting van traditionele pipetunes en hedendaagse stukken. Maar ook de Ierse Kilkenny’s en Rapalje zelf zullen zorgen voor mooie shows.



Winactie

De redactie geeft drie keer twee vrijkaarten weg aan abonnees van de Luncheditie en iedereen die ons heeft geliked op Facebook. Hoe kun je die kaarten winnen? Stuur ons een mailtje op info@gic.nl onder vermelding van ‘Winactie Rapalje’ of reageer met ‘Ik doe mee!’ op onderstaand bericht op Facebook. Zodra je abonnee bent van de Luncheditie of de GIC-pagina hebt geliked doe je mee. Je mag op beide manieren tegelijk meedoen. De winnaars kunen kiezen of ze op zaterdag of zondag naar het festival willen. Je kunt meedoen tot donderdag 16.00 uur.



Kaartverkoop

Kaarten voor het festival zijn al verkrijgbaar vanaf 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Op de site van het festival kun je terecht voor de kaartverkoop en meer informatie.