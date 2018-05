Verhalen uit Paddepoel en Selwerd tijdens unieke productie in Stadsschouwburg

Prachtige, mooie, indrukwekkende of ontroerende verhalen van Stadjers uit de wijken Selwerd en Paddepoel hebben theatermakers geïnspireerd tot het maken van een zeer bijzondere voorstelling in de Stadsschouwburg. ‘De Wijk de Wereld’ is de naam van de theatervoorstelling, en tegelijkertijd ook de naam van de groep van de theatermakers. Ook is er een bijzonder lied: 'In mijn wijk, daar is mijn wereld'.